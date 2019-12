In Luxemburg kann man bald kostenlos Bus und Bahn fahren

Spontan in Bus und Bahn steigen und einfach losfahren? Das ist in Luxemburg ab Anfang März möglich – und zwar ohne teures Ticket. Denn Luxemburg ist das erste Land der Welt, in dem der öffentliche Nahverkehr kostenlos wird. Ab März muss man nur noch für die Fahrt in der ersten Klasse ein Ticket ziehen. Die Fahrkartenschalter werden dann geschlossen, Kontrolleur*innen bekommen neue Service-Aufgaben.