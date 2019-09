Mapu und Bismani sind von den Waldbränden im Amazonas betroffen

Die Huni Kuin leben im Regenwald in der Nähe der Provinzhauptstadt Rio Branco, die Gemeinschaft hat etwa 14 000 Mitglieder. In den vergangenen Jahrzehnten sind viele von ihnen in die Stadt gezogen, verdrängt von Großgrundbesitzern und auf der Suche nach einem besseren Leben. Auch Mapu verließ vor einigen Jahren den Regenwald, um in der Kleinstadt Plácido de Castro Jura studiert. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, haben ihn geprägt und politisiert. Vom kollektiven Leben in seiner Gemeinschaft geriet er in eine Welt des Individualismus. Auf sich allein gestellt schlief er teils auf der Straße, hatte oft nichts zu essen. Dann lernte er andere Huni Kuin kennen, die in den städtischen Favelas lebten, mittellos und diskriminiert. „Da habe ich beschlossen, das Studium abzubrechen und diesen Menschen zu helfen, zurück nach Hause zu kommen“, sagt er heute.