So beendete Marc-Uwe Kling den Sommerkongress von „Fridays for Future“

Das verwundert nicht, immerhin haben die Teilnehmer gerade tagelang über Klimapolitik diskutiert. Und damit werden sie auch so schnell nicht aufhören: Am Montag beginnt in Lausanne eine ebenfalls fünftägige europäische „Fridays for Future“-Konferenz mit mehr als 450 Teilnehmer*innen aus 37 Ländern. Nach den Sommerferien werden die Jugendlichen weiter streiken, sich aber auch darüber hinaus in die Debatte einbringen und zum Beispiel verstärkt das Gespräch mit Bundes- und Landtagsabgeordneten suchen. Vom 20. bis zum 27. September, parallel zur nächsten Tagung des deutschen Klimakabinetts und zum UNO-Klimagipfel in New York, ist eine große internationale Protestwoche geplant. Das Känguru würde sicher mitmachen.