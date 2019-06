Wir essen jede Woche eine Kreditkarte Mikroplastik

Die Untersuchung basiert auf Daten zu Mikroplastik, das sind Teilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind. Wir nehmen es durch die Atemluft, durch Trinkwasser, aber auch zum Beispiel durch Salz, Bier und Schalentiere zu uns. In der Analyse ist nicht jedes Lebensmittel berücksichtigt, durch das wir Mikroplastik zu uns nehmen könnten. Das bedeutet: In Wirklichkeit essen und trinken wir wahrscheinlich noch mehr Plastik ­– das meiste nehmen wir übers Trinkwasser zu uns. Laut der Studie gibt es gerade da deutliche regionale Unterschiede. In den USA oder Indien wurde im Trinkwasser doppelt so viel Plastik nachgewiesen wie in Europa oder Indonesien.