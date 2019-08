Londoner Universität verbannt Rindfleisch vom Campus

Auch Rebecca glaubt, dass das Thema an deutschen Hochschulen immer relevanter wird. Dabei würden auch die „Fridays for Future“-Demonstrationen und deren Ableger „Scientists for Future“ und „Studis for Future“ helfen. Innerhalb kurzer Zeit seien so in ganz Deutschland Regionalgruppen entstanden, die an ihren Universitäten etwas verändern wollten. Dabei hofft Rebecca auf eine Art Schneeballeffekt. „Wir beobachten vermehrt, dass das Engagement einer Universität dazu führt, dass benachbarte Hochschulen ihre Bemühungen ebenfalls verstärken“, sagt Rebecca. Trotzdem gäbe es insgesamt noch sehr viel Luft nach oben, bemängelt sie.