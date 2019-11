Künstler erweckt Metall-Müll wieder zum Leben

Obwohl seine Skulpturen wortwörtlich Müll sind, stehen sie in Galerien und werden auch von Luxushotels gekauft. Vielleicht lieben die Menschen Mocks Skulpturen so sehr, weil in ihnen die mutmachende Botschaft des Perspektivismus steckt: Ein Ding muss nicht immer nur das sein, für das man es im ersten Moment hält. In einem anderen Licht, einem anderen Raum, einem anderen Kontext steckt in ihm – und damit auch in einem selbst – noch eine zweite Bestimmung.