Wie viel CO2 produzieren wir durch Streaming und Googeln?

Das sind ungefähr 24 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Zumindest bewegen sich die CO2-Emissionen durch Internet- und Computernutzung laut rechnerischen Annäherungen des privaten Ökoinstituts Freiburg in dieser Größenordnung. Mit rund 45 Terawattstunden pro Jahr machte die Nutzung von IKT-Geräten (Informations- und Kommunikationsgeräte wie zum Beispiel Smartphones oder Laptops) 2014 etwa acht Prozent des gesamtes Stromverbrauchs in Deutschland aus. Das Bundesumweltministerium schätzt die CO2-Emissionen der Informations- und Kommunikationstechnik noch etwas höher auf rund 30 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Kroatien verursachte im Jahr 2016 24,3 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Kohlenstoffdioxid-Äquivalente beinhalten neben CO2 auch noch andere Treibhausgase wie Lachgas oder Methan. In Deutschland waren es im selben Jahr 909,4 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente.