Und was ist dein Konzept?

Ein bisschen kann man sich das vorstellen wie ein umgekehrtes Sedimentierbecken in der Kläranlage. Das Wasser in einer Kläranlage wird beruhigt und alles, was nicht reingehört setzt sich am Boden ab. In den Meeren und Flüssen unserer Welt schwimmen aber vor allem Kunststoffe, die eine geringere Dichte haben als Wasser. Und wenn das Wasser völlig ruhig wäre, dann würden die Plastikpartikel alle oben schwimmen. Im Normalzustand werden sie jedoch durch die Strömungen auch unter Wasser gedrückt, in eine Tiefe von bis zu 30 – 50 Metern. Unsere Plattform soll durch ihre spezielle Bauweise und Form die Strömungen punktuell beruhigen, so dass die Partikel durch ihren eigenen Auftrieb nach oben steigen können.