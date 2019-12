Wie sehen FFF-Aktivist*innen das geplante Event im Olympiastadion?

„Momentan wäre mir die Veranstaltung keine 30 Euro plus Anreise wert. Aber ich finde das Projekt interessant. Allerdings ist es nicht ideal gelaufen: Uns in der Ortsgruppe hat am meisten gestört, dass es erst so rüberkam, als ob das ein Event von Fridays for Future Deutschland wäre. Das ist faktisch falsch. Außerdem macht uns die Veranstaltung angreifbar, denn eigentlich stehen wir für etwas anderes: für niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten und dafür, dass alle bei uns mitmachen können. Die Teilnahme hängt hier aber zumindest teilweise von den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Menschen ab, selbst wenn es ein Kontingent an Soli-Tickets und Live-Übertragungen geben soll. Das finden wir nicht gut. Außerdem fehlt uns bisher Transparenz bei der Organisation – es ist zum Beispiel noch nicht klar, welche Petitionen bei dem Event unterzeichnet werden sollen. Durch den Begriff der ,Bürger*innenversammlung‘ wurde zudem anfänglich der Eindruck erweckt, man könne mit einer einzigen Veranstaltung, zu der eben nur ein bestimmter Teil von Menschen Zugang hat, alles verändern. Ich finde bei aller Kritik aber, dass der Ton der Debatte insgesamt entspannter sein könnte, gerade weil die Veranstaltung noch in der Planungsphase ist und die Veranstalter*innen auf Kritik reagieren. Denn das Event ist bisher nur ein Versuch, bestimmte neue demokratische Beteiligungsformen zu finden. Und das schätzen wir.“