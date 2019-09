Das ist: Ralyn Satidtanasarn, die in Thailand gegen Plastikmüll kämpft

Die geht ...

... definitiv den richtigen Weg. In Thailand verbraucht jeder Mensch im Durchschnitt acht Plastiktüten pro Tag, insgesamt sind es im Schnitt 3000 pro Jahr. Ralyn ist davon überzeugt, dass das nicht sein muss.

Die kann ...

... was bewegen, obwohl sie noch so jung ist: Wegen ihrer Initiative verzichtet die riesige Supermarktkette „Central“ aus Bangkok jetzt zumindest an einem Tag pro Woche darauf, Plastiktüten auszugeben. „Ich dachte: Wenn die Regierung nicht auf mich hört, dann spreche ich eben direkt mit denjenigen, die Plastiktüten in Umlauf bringen“, so Ralyn. Ihr Ziel ist es, dass Plastiktüten bis 2022 verboten werden.