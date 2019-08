Wie die „Fridays“ zu Profis werden

In einer der Gruppen auf der Treppe sitzt Jan, 18, der sich für den Workshop „erneuerbare Energien“ entschieden hat. Er und die vier anderen haben sich eben erst kennengelernt, wirken aber schon sehr vertraut. Das gemeinsame Anliegen schweißt zusammen. „Wir sind jung und versuchen den Älteren was zu erklären, was sie längst selbst hätten in Angriff nehmen können“, sagt er. „Darum werden wir oft nicht ernst genommen – aber hier auf dem Kongress total.“ Und Lara, 16, die von der Demo in Dortmund am Freitagmorgen noch ein „Tempo machen beim Kohlestopp“-Stirnband umgebunden hat, sagt: „Ich höre öfter: Ihr macht das nur, weil es ein Hype ist. Aber wenn man weiß, wovon man redet, kann man dagegen argumentieren, dass unsere Forderungen das sind, was wir wirklich wollen und brauchen.“