Vor der Nusa Penida, einer kleinen Insel vor Bali, gibt es jetzt das erste Korallen-Graffiti, wenn man es so nennen will: Auf einem Gitternetz unter Wasser haben sich zahlreiche Korallen niedergelassen – ein Zeichen gegen das weltweite Korallensterben. Hinter der Installation stecken die Graffiti-Gruppe 1 UP und verschiedene Organisationen wie Coral Guardian, Alpacasore und die PangeaSeed Foundation. Natürlich zeigt das mehrere Meter breite Graffiti ein 1 UP. Die Sprayergruppe aus Berlin ist seit 2003 international aktiv.