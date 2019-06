Sprecht uns wegen Festivals nicht unser Umweltbewusstsein ab!

Das Müllpfand hilft allerdings nicht gegen die Müllproduktion an sich: Für das Southside gibt es noch keine offiziellen Zahlen, bei Rock im Park wurden am Festivalwochenende Anfang Juni insgesamt um die 300 Tonnen Müll verursacht, bei Rock am Ring waren es sogar 500 Tonnen. Laut dem Öko-Institut in Freiburg produziert ein Mensch in Deutschland pro Jahr 226 kg Verpackungsmüll. Wenn man das pro Kopf auf die Länge des Festivals runterrechnet, verbrauchten die Besucher von Rock im Park an den vier Festivaltagen also doppelt so viel Müll wie normalerweise. Das ist zwar immer noch zu viel, allerdings nicht auch nicht so exorbitant wie in verschiedenen Medien dargestellt.