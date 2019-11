Wohin mit dem Leergut nach der Party?

Warum ausgerechnet Mittwochs? Studentenpartys sind doch eher am Wochenende.

Wir haben eine Kooperation mit einem Supermarkt, bei dem wir die Genehmigung haben, am Mittwochabend die Pfandautomaten für ein bis zwei Stunden zu „blockieren”, weil da nicht so viel los ist. So bekommen wir in einem Rutsch viel Geld zusammen, was wir am Ende des Monats an andere Initiativen spenden können.