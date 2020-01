„Die Erde bebte und es begann, Steine zu regnen“

Wir Filipinos lassen uns von so Naturkatastrophen nicht unterkriegen. Wir sind an sie gewöhnt, an all die Überflutungen, die Unwetter, die Erdbeben. Wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. Auch, wenn wir vielleicht selbst betroffen sind, wollen wir immer denen helfen, denen es noch schlechter geht. Wir werden das nach dem Vulkanausbruch, wie groß er auch sein mag, genauso machen wie nach jedem Taifun: Wenn der Sturm vorbei ist, stehen wir auf und fangen an, zu reparieren, was noch da ist. Klar sind wir traurig. Aber wir machen immer weiter.“