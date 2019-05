Der Schrei nach Zigarettenstummelpfand ist dabei ein Reflex, noch deutscher als das Wort selbst. Denn nichts passt so gut zu Deutschland wie das Pfand. Pfand, das bedeutet in Deutschland häufig Ordnung, komplizierte Regelungen, Bürokratie, Automatisierung und kleinbürgerliche Spießigkeit. Wer sich schon einmal aufgemacht hat, um endlich mal den Haufen an Flaschen, der sich über Wochen in der WG-Küche gesammelt hat, wegzubringen, seinen verkaterten Körper in den Jogginganzug gehüllt und die prall gefüllte Ikea-Tüte zum nächsten Supermarkt gehievt hat, der wird die unzähligen Blicke voller Verachtung im Nacken gespürt haben.