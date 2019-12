Wie wird mein Kosmetikbestand nachhaltig?

In den kommenden Wochen bin ich damit beschäftigt, die Produkte, die ich besitze, auch zu benutzen. Ich muss ehrlich zugeben: Es langweilt mich schon nach vier Tagen. Ich will Gesichtsmasken kaufen! Ich will ein Peeling kaufen! Ich will eine Gesichtscreme, die meine Erwachsenenhaut in einen Babypopo verwandelt. Ich will. Ich will. Ich halte mich zurück und schmiere mir die Creme drauf, die halt noch in der Tube ist.