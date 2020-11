„Depressionen sind eine Krankheit“

Mit 13 fing ich an, mich zu ritzen. Später, in der Therapie, wurde mir das, was damals mit mir passierte, mit dem Beispiel eines überhitzten Computers erklärt. Der Kühler des Prozessors funktioniert nicht mehr, er überhitzt und beginnt zu brennen. So ging es mir. Ich konnte Eindrücke einfach nicht mehr verarbeiten. Der Schmerz durch die Selbstverletzung lenkte mich von diesem Gefühlschaos ab. Meine Eltern bekamen mit, dass ich mich selbst verletzte. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, also gingen sie mit mir erst zum Hausarzt und dann zum Psychiater. Der meinte sofort, ich müsse in eine Klinik.