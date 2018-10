Und warum?

Paul hat Annabelle beim Umzug geholfen, musste dann aber wieder heim, da er auf den letzten Drücker eine Arbeit für die Uni fertigschreiben muss. Annabelle hat kaum Möbel aus ihrer alten WG und will Paul in der Ferne in die Einrichtungsentscheidungen einbeziehen – wobei der eigentlich gerade andere Prioritäten hat.