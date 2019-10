„Rebellion war nie leise“

Yoshi feilt gerade mit seiner Punk-Band „Admiral Aschenbecher” an seiner ersten EP. Leider gab es im Proberaum einen Wasserrohrbruch, deshalb hat er Aiona gefragt, ob er mit der Band in seinem WG-Zimmer proben kann. Aiona arbeitet allerdings gerade an ihrer Bewerbungsmappe für die Kunstuni und hat für die Musik der Aschenbechers nicht viel übrig.