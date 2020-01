„Ich kann nur den Mond anstarren und weinen“

Und warum?

Jules ist am Ende mit den Nerven. Isi, mit der er einmal etwas hatte und in die er seither unsterblich verliebt ist, meldet sich einfach nicht mehr. Sein ihr gewidmeter Zettel am Bücherschrank in der vergangenen Folge kam wohl nicht so gut an. Erklären kann er sich das aber nicht. Nun muss Mio ihm helfen, Isis Schweigen zu ergründen. Immerhin ist Isi ja auch die beste Freundin seiner Freundin Lina.