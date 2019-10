Und warum?

Wanderlust-Jules hatte nach dem letzten Chat mit Mio beschlossen, sich statt eines Medizinstudiums doch wieder auf seine Kernkompetenz zu beschränken: die Wanderlust. Allerdings diesmal in klimafreundlich, will heißen, ganz lokal in und rund um München. Doch dafür braucht er nun die Hilfe seiner Freunde.

Und wie könnte das aussehen?