„Hast du eine Ahnung, was dir da für eine Karriere blüht?“

Wer schreibt?

Heute ausnahmsweise mal wieder Wanderlust-Jules und Isi. Wir erinnern uns: Isi ist Linas beste Freundin, Jules hatte sie auf Mios Geburtstag vergeblich versucht anzugraben und auch danach nicht lockergelassen. Doch Isi hat ihm verziehen. Und seit Jules wieder in München ist, sind sie sogar so etwas wie Freunde geworden.

Und warum?

Mio, Lina und Isi hatten Jules geholfen, stimmungsvollen Content für sein neues Local-Travel-Business zu entwickeln. Tja, und nun haben Wanderlust-Jules' Instagram-Follower einen Narren an Isi gefressen und wollen mehr von ihr sehen. Wanderlust-Jules will also einen Deal mit ihr einfädeln.