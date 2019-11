„Wer hat dem eigentlich das Gehirn verkocht?“

Und warum?

In der letzten Folge versuchte Wanderlust Jules Isi zu überreden, in sein neues Local-Travel-Instagram-Business einzusteigen, nachdem seine Follower mehr Isi-Content verlangt hatten. Isi jedoch lehnte ab. Jules verstand das falsch und kündigte seinen Followern euphorisch eine neue Instagram-Serie mit Isi an: Inspirational Isi. Seither ist Isi stinksauer auf Wanderlust Jules und will ihre Freundin Lina überreden, Jules aus der gemeinsamen Clique zu verbannen.