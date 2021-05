„Ich habe gerade einfach keine Zeit zum Telefonieren“

Warum schreiben sie?

Anni fliegt für ein freiwilliges soziales Jahr zehn Monate nach Costa Rica. Die anderen beiden bleiben in Deutschland und haben nicht so richtig viel zu tun. Sie wollen über Whatsapp eng in Kontakt bleiben. Doch sie merken schnell, dass das in der Realität gar nicht so einfach ist – und das liegt nicht nur an der Zeitverschiebung.