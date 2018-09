Wer schreibt?

Die beiden besten Freundinnen Lina, 28, und Isi, 27.

Und warum?

Lina hat sich vor einigen Monaten von ihrem Langzeitfreund Tom getrennt. Nun hat sie zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder ein Date. Mit Julian, den sie – ja so etwas gibt es noch: in der U-Bahn kennengelernt hat. Bloß: wie ging das nochmal, daten und alles, was dazu gehört? Lina ist am Rande des Nervenzusammenbruchs vor Aufregung. Ausbaden muss das vor allem eine: ihre beste Freundin Isi.