Er ist ausgezogen

Der 30-Jährige will syracuse.com zufolge die erste Woche in einer Airbnb-Wohnung verbringen. Das Geld dafür habe ihm demnach ein Radiomoderator gegeben, der in den USA als Verschwörungstheoretiker bekannt ist – Rotondo trat zuvor in dessen Show auf. Nach der Woche will Rotondo zu einem Cousin ziehen.