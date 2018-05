Berliner Studentinnen vermieten Zelt auf Balkon für 260 Euro

Wer schon einmal betrunken auf dem Balkon übernachtet hat, der weiß: Der Kater ist durch die frische Luft deutlich weniger schlimm. Und auch sonst hat der Schlafplatz im Außenbereich einer Wohnung viele Vorteile (Zugriff auf Bierkästen, Vogelbeobachtung, gesundheitliche Abhärtung). Vor allem aber erweitert er den Wohnraum um einige wichtige Quadratmeter. So etwas Ähnliches dachten wohl auch die zwei jungen Frauen in Berlin, die auf wg-gesucht.de tatsächlich ein Zelt auf ihrem Balkon für 260 Euro im Monat (inkl. Mitbenutzung von Bad und Küche) anboten. „Wir vermieten aufgrund von finanziellen Problemen einen Schlafplatz auf unserem Balkon!“, hieß es in der Anzeige. „Falls es dich nicht stört, wenn wir uns ab und zu auf dem Balkon sonnen oder am Abend einen Drink dort zu uns nehmen, freuen wir uns, von dir zu hören.“