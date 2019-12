Warum ist Youtube voll von Verschwörungstheorien?

Zu all diesen Theorien finden sich auch Videos auf Youtube. Was macht die Plattform so attraktiv für Verschwörungstheoretiker*innen?

Verschwörungsideolog*innen denken oft, dass die Medien der verlängerte Arm der Regierung seien – deshalb suchen sie eine Alternative. Youtube bietet sich für sie an, weil jeder dort etwas hochladen und kommentieren kann. Menschen mit starker Verschwörungsmentalität differenzieren außerdem weniger stark zwischen Laien und Experten. Sie glauben, was sie in den Videos sehen, so wie andere Studien glauben.