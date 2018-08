So ganz glauben will das an diesem Januarabend noch niemand, neben der Angst ist hier nämlich auch der Optimismus ein Bindemittel. Und der Tatendrang. Am Nachmittag sind die Bewohner vor Mährens Büro am Kurfürstendamm gezogen, haben „Wir passen nicht in euer Portfolio“-Schilder hochgehalten und demonstrativ Monopoly gespielt. Mähren war allerdings nicht im Büro. Und so groß die Motivation weiterhin ist, gerade weiß niemand wirklich, was nun aus dem Vorhaben von Amma65 werden könnte.