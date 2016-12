Berlin, kannst du schon wieder feiern?

Die Weserstraße in Neukölln ist eine der beliebtesten Feiermeilen der Stadt. Auch unter der Woche haben die Bars hier geöffnet, sie schließen gegen drei oder vier, je nachdem, wann der Letzte geht. Vor den Fenstern stehen Menschen auf dem Gehweg und rauchen. Hinter den Scheiben beleuchten Kerzen die vielen Gesichter. Es ist voll, so wie jeden Abend und irgendjemand verkauft Samosas und Rosen. Ein junger Mann vor mir hat ein Handy am Ohr: „Die war so besoffen, dass sie kaum stehen konnte.“ Ein normaler Dienstagabend in Neukölln. Nur, dass wir ein paar Sekunden später an einer Kirche vorbeilaufen, an der Kerzen und Blumen stehen.

Das erste echte Lachen ist dann endlich im „Tier“ zu hören, eine der hipsten Bars auf der Weserstraße. Überhaupt ist es hier vieles anders als in der Monkey Bar. Die Menschen reden lauter, auf Englisch und Deutsch. Und es ist voller. Es gibt nur noch einen Platz am Tresen – neben einem Paar, Stammgäste im Tier. Sie wohnen um die Ecke.

Ob sie überlegt haben, heute Abend nicht rauszugehen?

„Ehrlich gesagt haben wir gar nicht daran gedacht.“ sagt sie. „Aber es ist schon krass, dass alles jetzt so nah ist, mitten in Berlin.“

Ihr Freund sieht es ähnlich: „Ich hatte gehofft, dass die Menschen hier besser integriert sind und sowas nicht passiert.“

Als ich sage, dass ich vom Breitscheidplatz komme, johlt einer: „Boah, wir hatten gerade noch gute Laune!“

Danach schwenkt das Gespräch von Integrationspolitik zu Weihnachten, zu Grasanbau und Brexit. Einer der Barkeeper, der mit schnellen Händen Cocktails mit rote Beete mixt, sagt: „Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass so ein Anschlag früher oder später hier passiert. Die Menschen sind mitgenommen, aber trotzdem erstaunlich gefasst.“ Für viele ist der Anschlag also kein Grund, nicht rauszugehen. Von Lähmung ist hier nichts mehr zu spüren.

Auch nicht im „Ä“. Es ist jetzt halb eins und auch hier ist es voll – und der Abend deutlich fortgeschrittener. Ich laufe durch die Räume und setze mich zu einer Gruppe, in der mir einer sofort Erdnüsse anbietet – und ein anderer Multivitamin-Shots. Als ich sage, dass ich vom Breitscheidplatz komme, johlt einer: „Boah, wir hatten gerade noch gute Laune!“

Sie sind Stammgäste, Berliner, und sie lassen sich von Terror nicht den Abend verderben. Einer von ihnen hat einen langen Bart. Er werde bei jeder Flughafenkontrolle rausgewinkt, sagt er. Er spricht kurz über Vorurteile in der Stadt, über türkische Freunde, die Maler sind und auf der Straße wie Obdachlose behandelt werden, wenn sie noch ihre Berufskleidung tragen. Dann driftet auch dieses Gespräch ab.

Dann passiert, was in Berliner Bars um diese Uhrzeit eben passiert. Ich bin auf einmal Teil einer Gruppe, die seit neun Jahren jeden Dienstag an diesem Tisch sitzt. Ich soll nächste Woche wiederkommen, sagt der mit dem Bart. Er möchte mit mir über Nietzsche reden. Dann bekomme ich noch einen Shot in die Hand gedrückt. „In Berlin bist du nie allein“, sagt der mit den Erdnüssen zu mir. Die Geschehnisse werden vielerorts aufgefangen von genau dieser Berliner Weggehkultur, bei der sich jeder an jeden Tisch setzen kann. Das könnte an jedem Abend so sein, doch heute ist es besonders wichtig.

Alltag und Terror mischen sich schließlich ein paar Tage vor Weihnachten auf eine besonders perfide Weise: Geschenke einpacken und durch den Newsfeed scrollen, Briefmarken auf die Weihnachtspost kleben, während die Nachrichten mit Eilmeldungen volllaufen, Cocktails trinken, während der Täter noch frei rumläuft. Kein Wunder, dass das in der Monkey Bar noch nicht gut funktioniert. Entspannt Cocktails neben einem Anschlagsort zu trinken, das ist vielleicht zu viel verlangt.

An anderen Orten, die weiter vom Geschehen entfernt liegen, gelingt der Spagat schon besser an diesem Abend. Wie ein bewusstes Statement gegen den Terror fühlt es sich trotzdem nicht an. In Berlin abends durch Bars und Clubs zu ziehen, gehört zum Alltag, für viele ist es fast ein Automatismus – keine Kampfansage und vielleicht auch keine bewusste Trauerbewältigung. Eher eine Grundhaltung, mit der sich vieles überstehen lässt. Das ist doch schon viel.

Eine Stadt muss sich nach einem Anschlag schließlich die Normalität erst langsam wieder erkämpfen. Jede Stadt, jeder Mensch, der dort lebt, tut das auf eigene Weise. Für die Berliner heißt das vielleicht gerade noch, mit einem Bein zu tanzen und mit dem anderen stillzustehen.

