"Mir wurde kalt, ich fühlte mich wie tiefgefroren"

Gustav Bennegård, 32, Comedian:

„Ich war zur Zeit des Anschlags zu Hause und habe an ein paar Sketchen gearbeitet. Plötzlich rief mich ein Freund an und fragte mich, ob es mir gut gehe. Ich wusste überhaupt nicht, was er meinte.

Als er mir erzählte, dass es einen Terrorangriff gegeben habe, wurde mir kalt. Ich fühlte mich wie tiefgefroren. Man wusste da noch nicht viel, der Anruf kam kurz nach dem Anschlag.

Eigentlich wollte ich nachmittags noch einkaufen. Aber ich hörte, dass die U-Bahn gesperrt war, und außerdem gab es viele Gerüchte über Schießereien an anderen Orten. Das verbreitete sich vor allem über Facebook: Jemand denkt, er hat etwas gehört oder gesehen, postet es und schon ist es überall. Aber wenn du zu Hause sitzt, weißt du natürlich nie genau, was los ist. Und dann denkt man gleich an die Anschläge von Paris – und bleibt eben zu Hause.

Heute war ich dann unterwegs. Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen ziemlich gefasst und ruhig waren.

Ich kenne die Gegend rund um den Anschlagsort gut, man ist da eigentlich zwangsläufig oft unterwegs, wenn man Shoppen geht. Es ist da deswegen an einem Freitagnachmittag normalerweise auch ziemlich voll. Für ein paar Tage wird das jetzt vermutlich anders sein.

Ich glaube, der Anschlag wird sicher auch Auswirkungen auf die Stimmung in der schwedischen Gesellschaft haben. So etwas fordert die Menschen heraus und man wird sehen, wie Gesellschaft und Politik jetzt reagieren."

