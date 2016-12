Mit Katzenbildern gegen Gerüchte

Noch weiß man nicht viel über das, was am Montagabend in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz passiert ist, wo ein LKW in einen Weihnachtsmarkt fuhr. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwöf Menschen getötet und 49 weitere seien verletzt worden. (Die neuesten Entwicklungen hier im Liveblog auf SZ.de).