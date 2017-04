„Wir sitzen auf dem Pulverfass und wundern uns, dass alle so verstrahlt sind“

Wer waren diese anderen, die Sie in Ihrer Jugend zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind?

Die großen Dichter und Denker. Angefangen bei meinem Vater, der war Dramaturg, meine Mutter Schauspielerin. So bin ich schon früh ans Theater rangeführt worden. Durch Wolf Biermann, meinen Ziehvater, gingen Leute wie Heinrich Böll bei uns ein und aus. Ein groß­artiger Mensch: Obwohl ich da noch ein Teenager war, hat er mich wie einen erwachsenen Menschen behandelt und richtig mit mir diskutiert. Schon mit elf war ich Stammgast im Berliner Ensemble. Für 55 Pfennig aufm zweiten Rang und immer ein bisschen auf älter geschminkt. Das war meine Grundausbildung: Brecht! I bet, ihr in eurem zarten Alter schaut euch Brecht nicht mehr an.

Sollten wir? Sind wir Ihnen zu wohltemperiert?

Man kann die Generationen nicht vergleichen. Das war ein anderes Klima damals. Diese Nachkriegsgeneration, das waren Pioniere. Wir haben eine Altbauwohnung angemietet und unser eigenes Kabarett gegründet. Es war eine faszinierende, aber auch arbeitsreiche Jugend. Wir waren junge Künstler, die ihre Grenzen austesteten. Wie weit kann man gehen? Wann wird man weggesperrt? Das waren verschärfte Zustände: Dinge ­direkt anzusprechen, das ging nicht.

Am Anfang Ihrer Karriere haben Sie Schlager gesungen. Muss man solche Kompromisse eingehen, um das zu bekommen, was man eigentlich will?

Ich brauchte den Berufsausweis in der DDR, damit ich überhaupt singen kann. Und ich war eine gute Sängerin, ein Aus­nahmetalent! Die Stasi hat mich von der Schauspielschule fern­gehalten. Die wussten natürlich, mit wem ich so Kontakt hatte. Über den Schlager-Umweg bin ich dann auf die Musikschule gekommen. Eigentlich wollte ich aber schon als Kind in den Westen. Ich war ein Beatles-Fan der ersten Stunde.