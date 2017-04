Was ist los mit dir, Deutschland?

Man kann die AfD belächeln, direkte Demokratie verteufeln, die immer ätzender werdende Diskussionskultur in sozialen Netzwerken ignorieren und es sich im „Uns geht’s doch hier echt gut - Modus“ in seiner eigenen Filterblase bequem machen. Oder man setzt sich ernsthaft damit auseinander, was eigentlich hinter den benannten Phänomenen steckt, wo die in vielen Ecken des Landes spürbare Unzufriedenheit herkommt und was dagegen getan werden kann.

Genau das haben wir versucht.

Wir haben uns gefragt: „Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?“ und seit Herbst 2016 in ganz Deutschland Antworten auf diese Frage gesucht. Mit unserem Recherche-Projekt „Crowdspondent - Deine Reporter“ haben wir uns von Usern die Agenda vorgeben lassen. Unser Konzept beruht darauf, dass nicht eine Redaktion die Themen vorgibt, sondern unsere Zuschauer und Leser. Die Crowd ist der Boss.

Auf diese Weise haben wir zuvor schon in Japan und Brasilien recherchiert, Favelas in Rio de Janeiro erkundet und nachgesehen, wie es den Bewohnern von Fukushima geht, die 2011 aus dem Sperrgebiet rund um das Atomkraftwerk evakuiert worden sind. Und wir sind auch schon einmal durch Deutschland gereist, 2014, drei Monate lang. Damals wurde "die Mannschaft" gerade Fußball-Weltmeister, überall hingen Deutschlandflaggen, es wurden weniger politisch motivierte Gewalttaten verübt und es gab noch nicht solche Massen von Hass-Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Was hat sich seitdem verändert? Was muss vor der Bundestagswahl unbedingt noch diskutiert werden? Für die Themensuche haben wir in Facebook-Livekonferenzen und auf der Straße mit Leuten darüber gesprochen, welche politischen Themen sie wichtig finden, was sie von Medien und Politik erwarten und welche Meinungen ihnen in der aktuellen Debatte fehlen - und zwar unabhängig von Tagesaktualität, Klickoptimierung und Zeitdruck. Und ja, auch unabhängig von unseren persönlichen Wohlfühlbereichen. Danach sind wir losgezogen und haben diese Vorschläge nach Möglichkeit umgesetzt.

Wichtig war uns: Politikjournalismus heißt für uns nicht, dass Politiker die Themen setzen, sondern die Wähler das Agenda Setting übernehmen. Und dass nicht wir als Journalisten den anderen unser Weltbild darlegen, sondern dass wir versuchen, zu verstehen, wie sich das Weltbild der anderen konstruiert. Wir wollten auch die mitreden lassen, die sich sonst nicht mehr zu Wort melden, die aus dem öffentlichen Diskurs rausgeflogen sind wie aus einem Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Weil die Redundanz sie ermüdet und weil sie keine Lust haben, für ihre Meinung beleidigt zu werden.

Vorfinanziert wurde diese Recherche per Crowdfunding. Herausgekommen sind zehn Themen, mit denen wir uns genauer beschäftigt haben und für die sich Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Positionen interessieren: