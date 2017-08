780 Seiten Oberflächlichkeit

AfD, 74 Seiten und die Frage: Was bringt es, wenn Parteien Lösungen vorschlagen, für Probleme, die sie womöglich erfunden haben?

Gemütlich schwimme ich im Mainstream mit, bis ich mit dem Programm der AfD anfange. Das Meiste überrascht mich ja nicht, und ich hatte mir vorgenommen, auf allen 780 Seiten neutral zu bleiben. Aber jetzt kann ich nicht anders, ab dem zweiten Absatz wird mir mulmig, wie bei einem Trump-Tweet.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden zu „Unbegleiteten, angeblich minderjährigen Ausländern“, kurz: „UMA“. Diese UMAs „missbrauchen das Ausländer- und Asylrecht. Fast alle von ihnen sind männlich, und zwischen 50 Prozent und 80 Prozent derer, die sich als minderjährig ausgeben, sind tatsächlich volljährig. Ihre Kriminalitätsrate ist unverhältnismäßig hoch, der Staat ist wehrlos.“

Das steht im Programm, einfach so, ohne Beleg. Wie kann es eigentlich sein, dass man überall Quellenangaben machen muss, außer in Wahlprogrammen? Auch bei den anderen Parteien gibt es die nicht. Muss ich den ganzen Kram jetzt allen Ernstes nicht nur lesen, sondern danach auch noch alles googeln? Was bringt es denn, wenn Parteien Lösungen vorschlagen, für Probleme, die sie womöglich erfunden haben, oder völlig übertrieben darstellen?

Die AfD ist auch überzeugt davon, dass Alleinerziehende der Gesellschaft schaden. Oh man, das Programm ist vielleicht keine Höcke-Rede, aber die Sprache klingt latent aggressiv: “Ziel der AfD ist Selbsterhaltung, nicht Selbstzerstörung unseres Staates und Volkes.“ Natürlich will die AfD auch aus der EU austreten und die Deutsche Mark wiedereinführen.

Die Grünen, 240 Seiten inklusive Nena-Zitat

Die Grünen tun mir fast ein bisschen leid. Sie versuchen es poppig und frech, mit ihrem Nena-Zitat im Titel: „Zukunft wird aus Mut gemacht“. Aber ihre ökologischen Forderungen haben so ziemlich alle Parteien, mehr oder weniger ausführlich, übernommen. Wie eine Schutzreaktion haben die Grünen gleich mal 240 Seiten vollgeschrieben, eben auch mit vielen Ur-Grünen Themen, wie Massentierhaltung abschaffen, Artenschutz fördern oder Kohleausstieg.

Aber die Grünen sind die Einzigen, die es mit dem Gendern so richtig ernst nehmen. Selbst bei eigentlich geschlechtslosen, weil englischen Wörtern: „Wistleblower*innen-Schutzgesetz“. Auch schön: „Erfinder*innengeist“. Aber da haben die Gender-Beauftragten in der Partei nicht so gut aufgepasst, auf Seite 229 ist es dann wieder nur der „Erfindergeist“.

Die Linke, 128 Seiten basisdemokratisch-verkopft

Okay, Endspurt. Und mal sehen, ob sich der linke Rand tatsächlich bald trifft mit dem ganz rechten. Das wurde der Linken in der letzten Zeit von Medien vorgeworfen und in den Programmen gibt es tatsächlich ein paar ähnliche Forderungen. Beide wollen keine Freihandelsabkommen und mehr direkte Demokratie. Aber was ich beim Lesen merke: Die grundlegenden Sichtweisen auf die Gesellschaft sind völlig verschieden:

„Auch Menschen, die nicht wegen politischer Verfolgung oder vor Krieg geflüchtet sind, sondern aus anderen Motiven einwandern, wollen wir die Möglichkeit geben, in der Bundesrepublik Deutschland zu leben.“ Auch wenn sich Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht in letzter Zeit etwas anders angehört hat. Aber die Rhetorik im Programm ist nicht so laut. Die Vorschläge dafür teilweise basisdemokratisch verkopft. „Die Linke setzt sich ein für: Eine Anti-Stress-Verordnung, wie sie auch von Gewerkschaften gefordert wird. Zudem braucht es ein individuelles Veto-Recht gegen Überlastung.“

Fazit: Wie in die Kirche gehen

Es regnet immer noch. Nach zwölf Stunden bin ich durch. Diese Programme sind schon eine zähe Angelegenheit. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie richtig an sie zu lesen. So ein ähnliches Gefühl hatte ich immer, wenn ich mit meiner Oma aus der Kirche kam. Es hat keinen Spaß gemacht, aber gleichzeitig war ich total erfüllt davon, eine gute Enkelin zu sein.

So richtig was Neues und Konkretes habe ich nicht erfahren. Da sind die kurzen Zusammenfassungen der Programme wahrscheinlich doch ergiebiger.

Es sei denn, man schaut nicht darauf, was dasteht, sondern wie es dasteht. Dann ist es so, als würden sich die Parteien mit dir unterhalten und etwas über ihre Persönlichkeiten verraten. Und das sagt dann manchmal doch mehr als die Inhalte.

Mehr zur Bundestagswahl 2017