Hilfe, die sprechen Deutschland-Deutsch!

Es ist vor allem die Aussprache. „Is’ so, Papa!“, kann Papa Jürgen schon bald nicht mehr von seinem 13-jährigen Sohn hören. Das „Norddeutsch“ seiner 10-jährigen Tochter macht Jürgen zusätzlich zu schaffen: „Flora, bitte, sag einfach „Nein“!“ - „Nee, Papa“, antwortet Flora. Es gibt jede Menge Beispiele.

Schuld sind auf jeden Fall die Medien. Sagen die Eltern, sagen die Experten, sagen die Kids. Das fängt schon bei Kinderbüchern oder Hör-CDs an. Was so harmlos anmutet, ist im Grunde der erste Grundstein für eine bundesdeutsche Infiltration. Denn der Großteil der Verlage sitzt und produziert in Norddeutschland. So werden auch österreichischen Kinderohren piefkenesische Ausdrücke wie etwa „Pipi machen“ eingeimpft. Deswegen dolmetscht die Steirerin Gabi synchron, wenn sie am Kinderbett sitzt und ihrem Jüngsten vorliest. „Ich lese ihm die Geschichten mit österreichischen Begriffen vor.“ So würde der 5-jährige Gabriel immerhin mit einem größeren Wortschatz aufwachsen. Den älteren Bruder kann sie nur erinnern, wenn der wiedermal „eine Zwei“ nach Hause gebracht hat. „Das sagen wir so nicht in Österreich. Das ist ein Zweier!“

Deutsch ist cooler

Und was sagen die Kids? Sie finden, sie reden normal. Und sind sich keinem Laster bewusst. Vor allem nicht, wenn ihre Eltern selbst nicht Österreicher sind. Wie bei Hassan. Der 16-Jährige hat ägyptische Wurzeln, lebt in Wien und ist überrascht, als ich ihn auf seine Sprache anspreche. Zusammen mit seinem Bruder gründet Hassan gerade einen YouTube-Channel. Was sie genau machen, erschließt sich mir nicht direkt, doch den Berlinerischen Akzent höre ich sofort heraus. Warum er so redet, frage ich ihn. „Es ist mir nicht bewusst. Aber, hm ja, es ist schon cooler von der Art.“ Hassans Meinung nach würde das „Deutschland-Deutsch“ besser klingen. Außerdem, er ahmt ja auch nur seine Vorbilder nach. Wie den YouTube-Star „KS Freak“. Der Steirer zählt mehr als 1,5 Million Klicks regelmäßig auf seinen Videos, begrüßt seine Fans mit „Servus“ und redet danach in glasklarem, bundesdeutschem Akzent in die Kamera.

Logo, wer richtigen Erfolg haben will, muss über die Bergwipfel schauen. Deutschland hat einfach den größeren Markt, das wissen Rapper wie Nazar und YouTuber wie KSFreak. Und passen sich dem Markt an. Ihre Attitüde wirkt sich auf die Konsumenten in Österreich aus. Die Wirkung der „Peers“, also der Gleichaltrigen, nennt das Sprachwissenschaftler Rudolf De Cillia der Universität Wien und erklärt mir, warum die Medien so eine große Macht besitzen. Er und sein Forschungsteam haben erst kürzlich eine Studie durchgeführt und darin herausgefunden, was Elternohren schon längst wissen. Die Kids, zwischen 14-18 Jahren, verwenden in der Tat immer häufiger „Deutschlandismen“ oder „Teutonismen“ als „Austrozismen“. Sie sagen also nicht nur „Jo, is’ klar, Mann!“, sondern auch „Januar“ statt „Jänner“ und „Pickel“ statt „Wimmerl“. Für De Cillia war das Ergebnis seiner Befragung von 1253 Schülern und 164 Lehrern gerade in diesem Punkt statistisch signifikant. Bei 30 Begriffen, die Schülern und Lehrern in Österreich vorgelegt wurden, fanden über 50 Prozent der Schüler sich mehr im Bundesdeutsch zu Hause. Sie trinken „eine Cola“, schreiben „eine Email“, und, was jedes Austroherz im Mark erschüttert: Der Bub ist zum Jungen mutiert.

Bundesdeutsch ist überheblich

Die Lehrer trifft hier ausnahmsweise keine Schuld. „Mit dem Kabelfernseher kommen die bundesdeutschen Sender in die Wohnzimmer. Wir haben die Schüler gefragt, welche Sender sie geschaut haben, als sie klein waren“, sagt De Cillia. Und? An erster Stelle kam KIKA, dann Super RTL und erst später ORF1. Je stärker ein Schüler mit deutschem Fernsehen groß wurde, umso stärker seine Neigung zu deutschen Ausdrucksweisen. Die 30-jährige Dudu kann davon ein Liedchen singen. „Mein Deutsch habe ich als Teenager von GZSZ und „Unter uns“ gelernt.“ Die Startup-Beraterin zog mit sieben Jahren mit ihrer Familie aus der Türkei nach Österreich. Genauer gesagt, sie zogen nach Amstetten. Inzwischen lebt Dudu in Wien, doch wer sie sprechen hört, hört weder einen türkischen, noch einen Wienerischen und schon gar keinen Mostviertler Dialekt. Man meint vielmehr, Dudu komme aus Deutschland.

„Viele sprechen mich darauf an. Früher empfand ich das meist positiv. Aber manchmal ist es schon blöd. Bei einem Bewerbungsgespräch fragte mich der Chef, warum ich so deutsches Deutsch rede.“ Ihre Erklärung, dass sie es nicht absichtlich mache, kam nicht so recht an. „Es stößt den Leuten negativ auf, weil sie das für nicht authentisch halten.“ Oder für überheblich? Immerhin, wenn eine Türkin auf „Superdeutsch“ macht, verwirrt das nicht nur, es irritiert auch: Will sie besser sein? Der ewige, österreichische Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem großen, deutschen Bruder könnte hier zum Vorschein kommen. Eine Bekannte fand etwa: „Es klingt so, als möchte sie besser sein. Als wäre Dialektreden nur für Bauern.“

Und ein kleines bisschen ist das auch so. Für Dudu klingt das Bundesdeutsche ausgewählter und raffinierter. „Während des Studiums auf der WU habe ich die Wortmeldungen der deutschen Studenten viel intelligenter gefunden. Obwohl sie inhaltlich oft genau das Gleiche gesagt haben.“ Das hat Dudu bewundert. Für sie ist daher die Form, also wie man etwas sagt, gleichwertig mit dem Inhalt. In Deutschland würde man sich gewählter ausdrücken, das erlebt Dudu schon bei der Zeitungslektüre.

Oachkatzlschwoaf

Ist Sprache also Geschmacksache? Die Sprachliebhaberin Dudu kann ihren deutschen Akzent zwar nicht kontrollieren, aber den österreichischen Dialekt wies sie bewusst von sich. „Das Mostviertlerisch habe ich nie leiden können. Ich hatte eine innerliche Aversion dagegen. Vielleicht war es aber auch ein Schutzmechanismus.“ Weil Dudu im Schulhof den „Oachkatzlschwoaf“-Test der Mitschüler nicht bestand. Damit wurde sie als nicht-integriert enttarnt und tat folglich, was viele täten: Sie versuchte es erst gar nicht. Und sah auch keinen Anreiz. „Wie grässlich klingt Oachkatzlschwoaf denn bitte?“, lacht sie heute. Für ihr Hochdeutsch hingegen wurde sie von den Lehrern gelobt. Ein Erfolgserlebnis. „Solche Erlebnisse in der Jugend bleiben einfach hängen. Wenn du es gut machen willst, aber realisierst, so fließend wirst du nie Dialekt sprechen, dann denkst du: Spreche ich doch lieber perfektes Hochdeutsch.“ Und gerade in Amstetten wurde das als Leistung hoch angerechnet. Sie erinnert sich, dass eine österreichische Mitschülerin im Versuch Hochdeutsch zu sprechen klang wie eine Ausländerin.

Ist für Migrantenkinder Dialekt also schwerer zu erlernen? Sprachexperte De Cillia bejaht dies vorsichtig, erklärt es aber eher mit einer Generationsverschiebung. So sei der Dialekt bei Jugendlichen auch heute sehr wichtig, doch würden sie ihn am häufigsten mit den Großeltern sprechen, abgeschwächter mit den Eltern und eher selten untereinander. „Wenn Türkisch zu Hause gesprochen wird und die Bildungssprache Hochdeutsch ist, dann ist dies auch eine Tür zum schulischen Erfolg.“ Außerdem, nicht nur für Fremdsprachige sei Dialekt schwer, auch für Bundesdeutsche.