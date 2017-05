"Ich habe dieses Unbehagen einfach satt"

Keine religiöse Überzeugung, sondern Tradition

Gül wächst in einem streng konservativen Haushalt in Oberösterreich auf. Ihre Mutter kümmert sich um Gül und ihre Geschwister, der Vater spielt eine Nebenrolle in ihrer Kindheit und Jugend. Gül ist ein zurückhaltendes Kind. Sie verbringt ihre Freizeit ausschließlich in der türkischen Community. Ihr Vater ist Erdogan-Fanatiker, wie sie sagt. Als Vorbilder dienen ihre älteren Schwestern und Cousinen. Mit 13 setzt sie das erste Mal ein Kopftuch auf, eine wirklich bewusst getroffene Entscheidung war das damals aber nicht, meint sie. Ihre Eltern und sie führen niemals ein Gespräch darüber, ob und wann sie sich bedecken sollte. „Mit dem Wechsel in die Oberstufe war es selbstverständlich, dass ich ein Kopftuch trage“, erinnert sie sich. „Befohlen hat es mir niemand, es wurde einfach von mir erwartet.“ 17 Jahre später weiß Gül, dass sie sich in Wahrheit nie aus religiöser Überzeugung für das Kopftuch entschieden hat. Tradition und der Wunsch dazuzugehören, das waren ihre Beweggründe.

Auch in ihrer Moschee bedecken sich alle Mädchen, eine Art Gruppenzwang entsteht. Lange Zeit hinterfragt Gül diese Selbstverständlichkeit nicht. Sie findet nach Abschluss der Matura und einem kurzen Studium einen Job in einem Großraum-Büro in Wien. Dort lernt sie ihre jetzige Freundin kennen. Die beiden entwickeln trotz der vielen Unterschiede eine innige Beziehung. Im Gegensatz zu Gül geht ihre Freundin, die Österreicherin ist, sehr früh offen mit ihrer Sexualität um. Gül sagt, ihre Beziehung hätte es ihr ermöglicht, ihr Leben aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Erst durch dieses neue Kapitel in ihrem Leben befasst sich Gül mit der Frage, warum sie ihr Haar eigentlich verdeckt.

Eine Schande für die Familie

Spulen wir zwei Jahre zurück. Güls Schwester schnüffelt in ihren Sachen, als diese zu Besuch ist und findet Nachrichten auf ihrem Handy, die zeigen, dass ihre Freundin und sie keine rein platonische Beziehung pflegen. Daraufhin sperrt ihre Familie Gül zu Hause ein. Sie verlangen von ihr, zurück nach Oberösterreich zu ziehen, ihren Job aufzugeben und den Kontakt zu ihrer Partnerin zu beenden. Gül verlässt daraufhin ihr Zuhause, beim Abschied schreit ihre Mutter ihr nach, dass sie eine Schande für die Familie sei. Mit ihrer Entscheidung zu gehen, verlässt sie nicht nur ihr Elternhaus, sondern auch ihr bisheriges Leben.