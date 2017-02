Das ist: Schwester Mirjam, die Business-Nonne

Schwester Mirjam, 35, Nonne und beste Absolventin der Wiesbaden Business School an der Hochschule RheinMain. 2009 ist sie ins Benediktinerinnen-Kloster St. Hildegard eingetreten, jetzt hat sie ihr Bachelor-Studium in Business & Law mit 1,0 abgeschlossen. Einem Misch-Studiengang aus BWL und Jura. Nach neun Semestern – eins über der Regelstudienzeit, weil sie ihr Pflichtpraktikum verlängert hatte. Bei der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG in Frankfurt. Doch statt mit ihrem Top-Abschluss einen Job anzunehmen wie ihre Kommilitonen, die klassisch Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater werden, arbeitet sie künftig in der Verwaltung ihres mehr als 800 Jahre alten Klosters. Dort kümmert sie sich um Finanzen und Steuerangelegenheiten. „Jede Schwester hier muss ja ihren Teil dazu beitragen, dass es mit der langen Tradition unserer Abtei weitergeht“, sagt Mirjam.