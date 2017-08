„Despacito“ bricht den YouTube-Klick-Rekord

Nie zuvor hat ein Video auf YouTube die Drei-Milliarden-Marke geknackt. Plattform-übergreifend, also auf allen Video- und Musikstreamingseiten zusammen, hat „Despacito” den Rekord als meistgehörtes Lied längst gebrochen.

Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich - vielleicht als einziger Mensch mit Internetzugang - dieses Video noch nie gesehen hatte. Und, was soll ich sagen, meine Erwartungen waren hoch. Ein Video, das häufiger gesehen wurde, als jedes andere Video zuvor. Was muss das für ein großartiges Video sein? So großartig, dass es alle Katzenvideos aussticht. Alle Videos von Alpakas. Alle Videos von nachvertonten Pinguinen oder Kleinkindern, die mit dem Gesicht in ihren Spaghetti-Tellern einschlafen.

Ich war direkt ein bisschen aufgeregt, als ich den Play-Button klickte.