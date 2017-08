„Was zu Deutschland gehört, entscheiden keine verkappten Nazis."

Die Idee sei eher zufällig bei einem Fotoshooting entstanden, so Alexander Winter, Art Director der Kampagne, am Telefon. Bei einem Foto mit der Künstlerin Jacky-Oh Weinhaus zeigte diese dem Zuschauer den ausgestrecktem Mittelfinger - gemeinsam mit der Botschaft „Mut zur Travestie" kam das gut an. Aufgrund des politischen Chaos in der Welt und ihre Sorge über die erstarkende AfD, entschloss sich die Berliner Gruppierung daraufhin mit einer Guerilla-Aktion mit eben jenem Plakat in den Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus einzusteigen. Die Entscheidung, auch bundespolitisch aktiv zu werden, lieferte dann endgültig die Wahl Donald Trumps.