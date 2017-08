Ein Liebesbrief an Frage-Antwort-Foren

Manchmal lassen uns die Fragen auf den Plattformen dabei an der Zurechnungsfähigkeit des Fragestellers zweifeln („Sind Hühner Tiere oder Vögel?“). Obwohl wir inständig hoffen, dass es sich dabei um einen Scherz handelt, gibt es dennoch immer wieder Menschen, die sich dem Schicksal des Betroffenen annehmen und ernsthaft versuchen zu helfen. Deswegen an dieser Stelle: Chapeau an alle unbezwingbaren, vor Weisheit sprühenden Antwortgeber! Chapeau an diejenigen, die auf die Frage „Vibriert meine Katze?“ nicht direkt mit dem Tierschutz drohen, sondern erklären, dass Brustvibrierwürmer ein weit verbreitetes Phänomen sind, und man sich keine Sorgen machen muss. Chapeau an die Beziehungsratgeber, die versuchen, einem Teenager beim ersten Mal zu helfen und dabei ganze Romane mit Tipps verfassen. Und Chapeau an die Antwortgeber, die Christen versichern, es sei okay, ins Solarium zu gehen – solange man während des Sonnens ein Kreuz auf die Stirn liegen hat.

Egal wie unnötig eine Frage scheint, eine Antwort kommt fast immer.

Noch ein Beispiel: Ein User fragt die Community, ob Vegetarier Fruchtfleisch essen dürfen. Er würde, nachdem er eine Dokumentation über Tierschlachtung gesehen hat, nun Vegetarier werden. Diese essen ja bekanntermaßen kein Fleisch. Ob er deshalb auch auf Fruchtfleisch verzichten müsse? Ob ernst gemeint oder nicht, einige User lassen es nicht nehmen, dem Veggie-Newbie zu erklären, was man als Vegetarier essen darf und was überhaupt Fruchtfleisch ist.

Vielleicht, beginnt man zu überlegen, handelt sich hier um ein Kind, das es einfach nicht besser weiß? Bei einem Blick auf den Account des Fragestellers stellt sich allerdings heraus: Der junge Mann ist 22 Jahre alt und berufstätig. Ob dies nun eine Fake-Frage eines Spaßvogels oder einfach ein undurchdachter Moment war, wird auch durch das Profil nicht deutlich. Dennoch machen sich die meisten User nicht lustig über die dubiose Frage. Ein Zeichen des humanitären Mitgefühls? Mitleid? Wer weiß. So oder so ist es schön zu sehen, dass es zwar durchaus Fragen gibt, die im ersten Moment nicht sehr durchdacht scheinen („Wie schaffen es Bodybuilder, total unbehaart zu sein?“), man aber dennoch nicht gleich an den Pranger gestellt wird.