Grund für die anscheinend wirren Konversationen war ein Programmierfehler. Denn die Forscher verpflichteten Bob und Alice nicht dazu, das von ihnen eingestellte Englisch auch tatsächlich zu nutzen. Zur Arbeitsoptimierung hielten es die Bots dann lieber mit ihrer Geheimsprache. Ergebnis waren Sätze mit englischen Wortfetzen, Wiederholungen und nicht nachvollziehbaren Ausdrücken. Kleines Beispiel:

Bob: „I I can I I I everything else.

Darauf hin Alice: „Balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me“