Ich hasse euch, ihr Facebook-Kochvideos!

Ich empfinde euch als eine ziemliche Zumutung. Warum? Beginnen wir bei der Auswahl der Zutaten. Die Grundzutaten eines jeden Videos sind entweder Käse, Schokolade und/oder ein vorgefertigter Teig. Der Käse kommt in allen Formen und Farben (Cheddar, Mozzarella, Parmesan, gerieben, gehobelt, im Stück) – hauptsache Käse. Käse in Mengen, die jeder laktoseintoleranten Person die Tränen in die Augen treiben. In jede Frikadelle wird noch ein Stückchen Käse gestopft, jedes Gericht noch einmal deftig überbacken. Käse-Overkill!

Der Teig wird nicht selbst gemacht, nein, ein Fertigteig wird weiterverarbeitet. Am häufigsten der Zimtbrötchen-Teig aus der Dose, gefolgt von Blätterteig oder Keksen. Zerkrümeln, mit zerlassener Butter und Ei feucht und formbar machen und in eine Backform drücken. Et voilà, ein Kuchenboden – ganz ohne Backen!

Das ist, als würde man Malen nach Zahlen als ein Kunstwerk verkaufen.

Auch eine Wahnsinnsidee: Von Toastscheiben die Kanten abschneiden, mit einem Nudelholz dünn ausrollen, mit Schokolade (what else?) bestreichen, zusammenrollen und frittieren. Diese stümperhafte Zubereitung verdient nicht mal mehr den Namen Arme Ritter, das sind Erbärmliche Ritter. Außerdem schafft man es so, bereits ziemlich ungesunde Sachen fettfrisch gebacken noch ungesünder zu machen.