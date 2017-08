Die Facebook-AGB gibt es jetzt als Musical

Was genau ist die Handlung Ihrer Liebesgeschichte?

Eine junge Frau schreibt ein epochales Werk, von dem sie denkt, sie habe ein neues Genre erschaffen und dass in Zukunft alle Menschen so etwas lesen werden. Dieses Werk nennt sie die „allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook inklusive Datenrichtlinie und Cookie-Richtlinie”. Zu ihrer großen Überraschung findet sie aber keinen Verlag, der das Stück veröffentlichen will, weil es unlesbar sei und niemanden interessiere. Nach diversen Absagen driftet sie gesellschaftlich ein wenig ab: Alkohol, Drogen und ein Leben auf der Straße.

Parallel dazu gibt es einen jungen Informatiker, der ein neues innovatives Netzwerk aufgebaut hat. Alles, was ihm dazu noch fehlt, ist ein toller Name und ein hoch komplexes, juristisches Beiwerk – als eine Art Bedienungsanleitung. Zufällig fallen ihm dann die „allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook inklusive Datenrichtlinie und Cookie-Richtlinie” in die Hände. Das ist unsere Liebesgeschichte, denn ob die beiden sich finden – wer weiß.

Ich habe aber schon gelesen, dass es ein Happy End gibt!

Es gibt auf jeden Fall ein Happy End, denn auch das gehört zu einem Musical dazu.

Was soll uns die Handlung sagen?

Die Handlung des Stückes erzählt uns ehrlich gesagt zunächst einmal gar nichts. Es ist eine Umrahmung der Nutzungsbedingungen, die parallel zu dieser Geschichte immer wieder gesungen werden. Wir brauchten lediglich eine musical-mäßige Story drumherum. Die Leute gehen beschwingt aus dem Stück heraus und haben trotzdem so einiges mitbekommen von den AGB, den sie zugestimmt haben, als sie ein Facebook-Konto eröffnet haben.

Also leisten Sie Aufklärungsarbeit?

Ja, es ist schon ein wenig Aufklärungsarbeit, aber an keiner Stelle kommt ein erhobener Zeigefinger.

Sie sprechen von den Facebook-AGB als einer der „sagenumwobensten und geheimnisvollsten Texte unsere Zeit” und von einem „mystischen Machwerk”. Was meinen Sie mit mystisch?

Mehreres eigentlich, denn jeder, der sich bei Facebook registriert hat, hat auf ein Häkchen geklickt, auf dem stand: Ich habe die Datenschutzrichtlinie, Nutzungsbedingungen und die Cookie-Richtlinie von Facebook zu Kenntnis genommen. Das stimmt natürlich nicht. Die allermeisten Menschen lügen an dieser Stelle und klicken das einfach an. Sie haben keinen Schimmer, was drin steht. Trotzdem sind die Richtlinien von Facebook bruchstückhaft immer wieder Thema in den verschiedensten Medien. Es gibt auch viele Missverständnisse, dass man zum Beispiel auf seiner Timeline mit einem kurzen Satz den Änderungen an den AGB widersprechen könnte. Das stimmt natürlich alles nicht. Das ist mit mystisch gemeint. Viele Menschen reden darüber, viele wissen, dass es das gibt, man hat es aber nie gelesen und man glaubt dennoch einen Überblick zu haben.

Haben Sie einen Facebook-Account? Und die AGB gelesen?

Ich habe natürlich die AGB gelesen, allerdings lange nachdem ich ein Konto erstellt habe. Also ja, ich bin bei Facebook, ich habe ein Konto, ich nutze meinen Account aber nur sehr sporadisch. Notgedrungen habe ich mir, als wir uns mit dem Thema beschäftigten, die AGB komplett durchgelesen. Das ist schon sehr ausschweifend, hoch komplex und nicht zu verstehen. Ich kann es eigentlich niemandem empfehlen, sie zu lesen.