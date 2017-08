Nico Kaiser, 36, Software-Entwickler, hat etwas, das viele Menschen gerne hätten: einen kurzen Namen. Auf Instagram heißt er einfach @nico. Das weckt scheinbar Begehrlichkeiten.

Auf canihaveyourinstagramname.tumblr.com sammelt er die besten Unterhaltungen mit Menschen, die seinen Account gerne hätten. Und die offensichtlich nicht lesen können. Denn in seiner Bio steht ganz deutlich: nein, der Username ist nicht zu haben.

Nico, du bist @nico auf Instagram. Was ist an dem Account-Namen so toll?

Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Tolle an dem Namen ist, dass er kurz ist, dass es ein Vorname ist und dass er keine Nummer oder keinen Unterstrich dabei hat. Das ist die eine Sache. Und dann habe ich im Laufe der vergangenen Jahre auch rausgekriegt, dass es wohl eine Figur in einer Manga-Serie gibt, die Yazawa Nico heißt. Und die hat eine große Fan-Szene. Viele ihrer Fans hätten gerne meinen Instagram-Namen.

Und die schreiben dir dann und bitten dich um deinen Account-Namen. Was waren so die tollsten Angebote, die du bekommen hast?

Einer hat mir mal drei Schafe angeboten, das war cool. Ein anderer wollte mir Socken schenken für den Account. Die allermeisten versuchen es aber mit Geld. Da kommen die verschiedensten Angebote.