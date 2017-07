Studie: Kommunikation in sozialen Medien macht nicht einsam, sondern geselliger

Wenn der anstrengende Onkel auf der Familienfeier, der nostalgie-versessene Zeitungsredakteur oder dein neugeborener esoterischer Mitbewohner über soziale Netzwerke und Messenger wie Whatsapp sprechen, sind sie sich in einer Sache absolut einig: Die ständige Kommunikation auf dem Smartphone zieht jeden sofort in ein schwarzes Loch der Einsamkeit. Sie kappt die Seile zur realen Welt und zwingt zu einem traurigen Dasein in selbstgewählter Facebook-Isolationshaft, fernab von realen Menschen und Freunden. Forscher der Universität Stuttgart-Hohenheim haben nun das Gegenteil herausgefunden: Wer sich viel in sozialen Medien und Messengern unterhält, wird nicht einsam, sondern geselliger.