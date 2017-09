GoT-Star Alfie Allen verschaukelt Fan auf Instagram

Peinlich ist ihr die Aktion keineswegs. Im Gegenteil – Olivia scheint sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Als wir sie fragen, ob wir ihre Geschichte berichten dürfen, scherzt sie: „Yeah no problem, just don't make me out like a bitch :D“. Dabei kommt außerdem heraus, dass die Nordirin eigentlich gebürtige Münchnerin ist – sie wurde in Pasing geboren.

Lässig wie die Urheberin waren auch meisten Reaktionen auf den witzigen Insta-Schlagabtausch – untypisch für das oft so erbarmungslose Internet. Zwar spekulierte der eine oder andere, dass entweder die Teenagerin sich respektlos gegenüber dem GoT-Star verhalten habe oder er umkehrt unfreundlich zu ihr gewesen sei. Doch so etwas schüttelt Olivia lässig ab: „Niemand hat sich beleidigt gefühlt!“ Ihre Freunde bewundern ihren schlagartigen Internet-Ruhm: Alfie habe sie zwar ordentlich geroastet, aber das war’s auch wert.

klim

