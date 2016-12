10 Last-Minute-Weihnachtsgeschenke zum Selbermachen

Michael „Mixen“ Wiethaus, Grafiker, empfiehlt: die Sockenpuppe

"Im letzten Jahr habe ich meiner Nichte eine Puppe aus Socken und Knöpfen gebastelt. Die Idee dazu habe ich einmal in einem Do it yourself-Bastelbuch gefunden, ich glaube der Ideengeber dahinter war sogar Ai Weiwei.

Dauer (ohne Einkauf): eine halbe Stunde.

So geht's: Man nehme eine alte Socke. Am besten eine, die einem die Oma gestrickt hat, so weich und kuschelig wie möglich. Diese Socke stopfe man mit Puppenwolle oder einem anderen, weichen Füllmaterial seiner Wahl aus und nähe die Socke dann einfach unten zu - also dort, wo man normalerweise hineinschlüpfen würde. Dann suche man sich zwei Knöpfe seiner Wahl aus, am besten passend zur Sockenfarbe. Vielleicht auch zwei verschiedene, das sieht natürlich besonders süß aus. Diese Knöpfe nähe man etwas versetzt von der Ferse an, damit das Ding am Ende aussieht wie ein Tier.

Den Namen des Geschöpfs am besten nach dem Auspacken mit der oder dem Beschenkten gemeinsam aussuchen. Im besten Fall wird dein liebevoll gebasteltes Sockentier zum Lieblingskuscheltier der von dir bedachten Person und wird sie ein ganzes Leben lang begleiten."