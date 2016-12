So unterschiedlich sehen Facebook-Blasen aus

Durch ihren Job ist Hannah in der Flüchtlingshilfe rund um Leipzig gut vernetzt. Ein Thema, das auch ihre Timeline dominiert. Aktuell teilt sie hauptsächlich Artikel zum Syrienkonflikt und folgt deshalb gezielt Seiten, die sich auf diese Nachrichten spezialisiert haben. Das hilft ihr, in Alltagsdiskussionen Stellung zu beziehen: „Das Thema Flüchtlinge birgt ein hohes Konfliktpotenzial, deshalb filtere ich mir meine Nachrichten so, dass ich selbst immer auf dem aktuellen Stand bin und mitreden kann. Manche überfordert die Flut an Informationen online vielleicht. Meine Filterkünste helfen mir, im echten Leben Stellung zu beziehen.“

Diskutieren oder Ignorieren?

Hannah ist bewusst, dass sie auf Facebook in ihrer persönlichen Filterblase steckt: „Wenn jemand aus meinem Freundeskreis etwas Unpassendes postet, dann reagiere ich da schon mit einem Kommentar drauf. Allerdings nur, solange die Diskussion vorankommt. Ansonsten gebe ich auch mal stillschweigend auf.“ In ihrem engeren Freundeskreis kommt das aber selten vor. „In meiner Filterblase gingen die Meinungen noch nie so weit auseinander, dass ich Freunde löschen musste“, sagt sie. Für ihren Job hat Hannah Arabisch gelernt und postet oft bilinguale Artikel oder Veranstaltungshinweise in beiden Sprachen. Viele ihrer Facebook-Freunde sind selbst geflüchtet und können so mitdiskutieren.

So sieht Hannahs Facebook-Timeline aus: